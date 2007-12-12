Создать одну .exe установку

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Смотрите есть 4 файла 2 обновления на игру и 2 файла без которых эти обновления не станут.Вот смотрите как они устонавливаются:

В архиве 4 файла:

Файл 1- это первое обновление.

Файл 2 – официальный FIFA08.exe файл

Файл 3 – второй патч

Файл 4 – но двд.

Устонавливаем патчи:

Ставим первый патч файл 1: Копируем файл в папкой с игрой , запускаем, устанавливаем, удаляем.

Файл 2: переименовуем в FIFA08.exe Копируем его в папку с игрой и заменяем.

Копируем файл 3: в папку с игрой, запускаем, устанавливаем, удаляем.

Файл 4 :переименовуем в FIFA08.exe Копируем его в папку с игрой и заменяем.

Так вот надо все эти файлы обьединить в одину простую устоновку...

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16 лет назад
SeRbIu
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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