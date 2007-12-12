Создать одну .exe установку

Необходимо из моделей и анимаций сделаных в 3d max, получить модели в нужном формате для игры. Имеется около 20 моделей в 3dmax, и к каждой есть по 65 готовых анимации. С помощью имеющегося скрипта, необходимо ...
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Смотрите есть 4 файла 2 обновления на игру и 2 файла без которых эти обновления не станут.Вот смотрите как они устонавливаются:
В архиве 4 файла:
Файл 1- это первое обновление.
Файл 2 – официальный FIFA08.exe файл
Файл 3 – второй патч
Файл 4 – но двд.
Устонавливаем патчи:
Ставим первый патч файл 1: Копируем файл в папкой с игрой , запускаем, устанавливаем, удаляем.
Файл 2: переименовуем в FIFA08.exe Копируем его в папку с игрой и заменяем.
Копируем файл 3: в папку с игрой, запускаем, устанавливаем, удаляем.
Файл 4 :переименовуем в FIFA08.exe Копируем его в папку с игрой и заменяем.
Так вот надо все эти файлы обьединить в одину простую устоновку...
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