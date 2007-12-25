Программа на Ассемблере про среднее арифметическое

Требуется написать программу на Ассемблере + сделать комментарии + план тестирования.

программа должна -

1) "укажите путь до файла с массивом данных" : ...

(пользователь указывает путь до файла с числами, которые заносятся в переменную и дальше с ними манипуляция)

2) из этого массива программа должна находить среднее арифметическое 200 наибольших чисел, индексы которых кратны 4ём.

в массиве с числами (к которому пользователь будет указывать адрес) содержатся числа в которых не более 5 разрядов и числа не более 31999

программа нужна до 24 декабря 2007 !

ЕСТЬ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ НО СОДЕРЖИТ ОШИБКИ - ЕЁ МОЖНО ДОРАБОТАТЬ - ВСЕ ДАННЫЕ В ПРИЛОЖЕНИИ!..

Если будет желаение, вышлю, может доработаете.

о цене можно и договориться