Программа на Ассемблере про среднее арифметическое

$15
ПрочееЗавершен7 заявок267 просмотров
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Требуется написать программу на Ассемблере + сделать комментарии + план тестирования.

программа должна -

1) "укажите путь до файла с массивом данных" : ...

(пользователь указывает путь до файла с числами, которые заносятся в переменную и дальше с ними манипуляция)

2) из этого массива программа должна находить среднее арифметическое 200 наибольших чисел, индексы которых кратны 4ём.

в массиве с числами (к которому пользователь будет указывать адрес) содержатся числа в которых не более 5 разрядов и числа не более 31999

программа нужна до 24 декабря 2007 !

ЕСТЬ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ НО СОДЕРЖИТ ОШИБКИ - ЕЁ МОЖНО ДОРАБОТАТЬ - ВСЕ ДАННЫЕ В ПРИЛОЖЕНИИ!..

Если будет желаение, вышлю, может доработаете.

о цене можно и договориться

16 лет назад
x666x
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
BulldozerBSG
Павел 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$15
Программу написал на Ассемблере за максимально короткие сроки, предоставил ВСЕ данные, которые были нужны (подробнейшие комментарии, предоставил справочный материал и тд). Программа выполнена без ошибок, была сдана на экзамене и оценена преподователем на отлично!
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