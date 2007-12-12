Java Script

Предисловие: http://cinemaxx.ru/2007/12/12/khroniki-narnii-princ-kaspian-2008.html Открываем просмотрт html кода, находим ссылку с окончанием .flv или .iflv, после вставляем её в код [center][/center] И получается все красиво и смотрится замечательно. Задание: Как вытащить ссылку с сайта: http://www.lupaland.com/webtv-214.html ( осторожно порно) или саму ссылку, ...