Java Script

$10
ПрочееЗакрыт2 заявки177 просмотров
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Привет

Вот здесь то что нужно сделать: http://www.downwall.narod.ru/k

сейчас реализовано на Flash нужно точно так же на Java Script

icq: 371-827-442

16 лет назад
3224
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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