Для переезда сайта на другой хостинг (зенон) была установлена DLE 6.5 после установки не пускает в админку... после нескольких сообщений "доступ отклонен" начинает писать hacking attempt требуется решение проблемы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет
Вот здесь то что нужно сделать: http://www.downwall.narod.ru/k
сейчас реализовано на Flash нужно точно так же на Java Script
icq: 371-827-442
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