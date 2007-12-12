Экспорт aнимаций из 3d max

Требуется написать программу на Ассемблере + сделать комментарии + план тестирования. программа должна - 1) "укажите путь до файла с массивом данных" : ... (пользователь указывает путь до файла с числами, которые заносятся в переменную и дальше ...
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Необходимо из моделей и анимаций сделаных в 3d max, получить модели в нужном формате для игры.
Имеется около 20 моделей в 3dmax, и к каждой есть по 65 готовых анимации.
С помощью имеющегося скрипта, необходимо выгрузить все эти анимации. После выгрузки анимаций, необходимо составить текстовый файл, который описывает анимации каждой модели, в нашей программе указать файл описания анимаций и необходимые текстуры к модели.
Текстур к каждой модели 3. В некоторых текстурах нужно будет поменять местами каналы цветов.
Файл описания анимаций имеет вид
*sequence "anim_file" "AnimName" "FPS" "ACT_NAME" "Frequency" "LOOP/NOT_LOOP"
ACT_NAME зависит от того какое действие выполняет модель в анимации и заполняется в соотвестсвии с определённым документом.
Также для каждой анимации необходимо указать возможные события итоговой модели.
*event "EVENT_TYPE" "AttachBoneName" "StartFrame" "EndFrame"
EVENT_TYPE зависи от того какое событие и также заполняется в соответствии с определённым документом. Для некоторых событий бывает необходимо указать кость к которой должно быть привязано событие, либо названи геометрического объекта модели на который воздействует событие. также нужно указывать кадр начала действия события. В среднем каждая из 65 анимация будет иметь одно событие, иногда до трёх событий.
Ваши предложения по срокам и ценам.
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