Смотрите есть 4 файла 2 обновления на игру и 2 файла без которых эти обновления не станут.Вот смотрите как они устонавливаются: В архиве 4 файла: Файл 1- это первое обновление. Файл 2 – ...
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Привет!
Нужно написать программу под Мас. Копию программы которая описана в ТЗ.
Icq: 371-827-442
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