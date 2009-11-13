Есть сайт www.pokermenu.ru на WP. Установлена не стандартная тема. Перевести все не удалось. В верху страницы, в блоке под менюшкой есть "RED MORE" нужно найти где это переводится и указать мне. Так же на странице ...
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Нужно импортировать в phpMyAdmin дамп базы данных(1Гб).
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