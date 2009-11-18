Перепаять видео чип на XBOX 360, подключить HDD

Есть XBOX 360 Arcade у него сгорел видео чип, интересует вопрос - можно ли его перепаять и сколько это будет стоить? Также интересен вопрос подключения жесткого диска - вроде бы как жесткий от ноутбука можно подсоединить к боксу.

Приветствуются люди из Омска, которые смогут это сделать. Либо онлайн консультация от вас, если вы из другого города.