Полупрозрачный слой с закругленными углами

ПрочееЗакрыт9 заявок206 просмотров
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Нужно сделать вот такую штуку как здесь,

http://www.panorama-parket.ru/ChooseParquet.aspx?CatID=21

полупрозрачный слой с закругленными углами

чем проще, тем лучше

14 лет назад
Vandall_
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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