Ищем специалиста по Excel 2007. Необходимо построить диаграммы которые зависят от функций. Более подробная информация в личке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать вот такую штуку как здесь,
http://www.panorama-parket.ru/ChooseParquet.aspx?CatID=21
полупрозрачный слой с закругленными углами
чем проще, тем лучше
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