Помощь в настройке webmoney мерчанта

$5
ПрочееЗакрыт3 заявки154 просмотра
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Мерчант практически настроен, но не передается LMI_HASH.

Профессионалов прошу добавлять предложения :)

Наличие скайпа обязательно.

Нужно будет на пальцах мне объяснить где я допустил ошибку и почему.

Подробности после выбора исполнителя.

14 лет назад
vegaweb
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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