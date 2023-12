Перевести парочку элементов в теме WP

Есть сайт www.pokermenu.ru на WP. Установлена не стандартная тема. Перевести все не удалось. В верху страницы, в блоке под менюшкой есть "RED MORE" нужно найти где это переводится и указать мне. Так же на странице есть не переведенные " Older Entries", "Newer Entries", "Posted by", "Logged in", "Comments are closed.", "This entry was posted on 11/13/2009 at 1:56, and is filed under Stacked. Follow any responses to this post through RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed. Edit this entry". Вобщем нужно найти где это все сидит, чтобы я сам перевел.