Работа с базой данный mysql

Есть XBOX 360 Arcade у него сгорел видео чип, интересует вопрос - можно ли его перепаять и сколько это будет стоить? Также интересен вопрос подключения жесткого диска - вроде бы как жесткий от ноутбука можно ...
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Здравствуйте. Есть одна база данных mysql, движок joomla, магазин virtuemart.
Необходимо скопировать товары с ценами, рисунками, категории из наполненной базы данных в пустую, только товары из virtuemart, другое не трогать.
В дальнейшем будут похожие задания.
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