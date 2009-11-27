Переписать программу Opengl c/c++

ПрочееЗакрыт7 заявок271 просмотр
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Есть готовая рабочая программа (ссылка прилагается)

Нужно изменить:

-чтобы вместо парусника перемещался самолет (модели могу предоставить )

-чтобы у этого самолета откуда – нибудь шел выхлоп.

Особая реалистичность не требуется

исходник: depositfiles.com/files/grxl4bggc

сслыка на депозит, потому что архив весит больше 2х мб, около 4х.

14 лет назад
impr3ss
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
DeaconFrost
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
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