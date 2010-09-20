Консультация по стандарту AICC

ПрочееЗакрыт1 заявка105 просмотров
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Необходима консультация по одному из стандартов дистанционного обучения - AICC, для технической реализации электронного курса и обмена данными между курсом и системой дистанционного обучения.

13 лет назад
Lexandrzzz
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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