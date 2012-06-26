Есть работающий проект, нужно на него поставить новый шаблон (шаблон бесплатный), прописать вывод новостей, прописать меню, категории, установить необходимые модули, рекламу (точнее убираем старый шаблон, ставим новый и после наводим марафет на проекте) и все. ...
Конвертировать pdf в ppt
нужно конвертировать пдф файлы в повер поинт для возможности редактировать. 5 штук.
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