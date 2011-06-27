Конвертировать текст в Word. Срочно.

Ссылки на скачивание файлов у меня выводятся с помощью дополнительных полей [xfgiven_letitbit][/xfgiven_letitbit] ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно конвертировать текст в Word, так чтобы там можно было работать с таблицами и картинками.
Подробности исполнителю.
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