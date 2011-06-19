Программа для нарезки изображений.

ПрочееЗакрыт3 заявки228 просмотров
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Для разрезки изображения на две части, по контуру, который ты сам же и выставляешь. Затем из одной и второй половинки делается пятисекундное видео. Одно с одним названием - другое с другим.

Писать хоть на чем, но лучше на java.

Как пример группа вконтакте http://vkontakte.ru/vsrus

Зайдите в раздел ВИДЕО, там поймете о чем речь.

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12 лет назад
vodopod
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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