Смена шаблона при смене категории товара

Virtuemart , требуется смена шаблона при переходе на определенную категорию товара . Каждой категории приписан свой шаблон .

Как показано в примере, при переходе на категорию лето мы имеем допустим красный шаблон и под категории относящиеся к "лето" так же в красном шаблоне . Если перейти в категорию "зима" то у нас открывается синий шаблон и под категории "зима" так же в синем шаблоне !

Не путать с "Привязка к пунктам меню" в админке joomla !