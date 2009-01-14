Virtuemart , требуется смена шаблона при переходе на определенную категорию товара . Каждой категории приписан свой шаблон . Как показано в примере, при переходе на категорию лето мы имеем допустим красный шаблон и ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $20Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $30
Сделать калькулятор стоимости на ремонт квартиры , на примере Экселя , с последующей отправкой на e-mail , полученного результата ! Сумма примерная. CMS Joomla.Закрыт13 лет назад
- $18
Создание 4 страниц согластно инструкции от webcredsЗавершен14 лет назад
Есть html сайт , нужно сделать так чтоб на нем могли скачивать файлы за отправленные смс , интересует примерная цена и может у кого есть какие предложения, по этому поводу, если цена устоит то возможно ...Завершен15 лет назад
Интересует цена за копирайт (тематика если имеет значение - наборы для покера и подобные принадлежности ) Если цена адекватная то возможно будем работать !!!Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно создать шаблон для интернет магазина Shop Script Premium. Интересует приблизительная цена и срок работы ? Время - неделя . Способ оплаты после получения результата !!!Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
5 лет назад
Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Сделал то, что надо было ! Молодец !
$20
10 баллов
14 лет назад
Приятный в общении и понимающий заказчик.
Ответный отзыв
Работоспособный чувак , лишних вопросов заданно не было , работа выполненна на 5 с++ !!! Советую всем !!!
$40
10 баллов
15 лет назад
Одна только предоплата чего стоит! Легко работать и приятно общаться. Всегда рад буду сотрудничать.
Ответный отзыв
Была задача выполнить: 1 Скачивание файлов с оплатой за смс 2 Анти-личь с оплатой через смс 3 Натсройка приема оплаты через смс за скачивание файлов Виктор выполнил все отлично и в срок, кое, что подсказал, и даже не много переработал. Адекватный, трудолюбивый исполнитель. Советую
$150
10 баллов
15 лет назад
Степан адекватный заказчик, поработали хорошо. По ходу работы давал необходимые комментарии, всегда на связи, оплата сразу после выполнения проекта. Надеюсь будем сотрудничать в дальнейшем. С первым отзывом ВАС, Степан, думаю что в вашей копилке их будет еще очень много и только положительных. С уважением, Наташа.
Ответный отзыв
Копирайт 5000 символов, Наталья выполнила за два дня , все грамотно и быстро спасибо огромное. Конечно в дальнейшем работаем с Вами.