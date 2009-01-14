Степан адекватный заказчик, поработали хорошо. По ходу работы давал необходимые комментарии, всегда на связи, оплата сразу после выполнения проекта. Надеюсь будем сотрудничать в дальнейшем. С первым отзывом ВАС, Степан, думаю что в вашей копилке их будет еще очень много и только положительных. С уважением, Наташа.