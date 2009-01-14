stepfaust

Степан Иванов stepfaust

 
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
proffil
Артем 
34 годаГермания
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Смена шаблона при смене категории товара
Спасибо за сотрудничество.
Сделал то, что надо было ! Молодец !
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hand-made
Андрей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Подключение shopscript к системе webcreds.com
Приятный в общении и понимающий заказчик.
Работоспособный чувак , лишних вопросов заданно не было , работа выполненна на 5 с++ !!! Советую всем !!!
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Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Смс оплата за скачивание файлов
Одна только предоплата чего стоит! Легко работать и приятно общаться. Всегда рад буду сотрудничать.
Была задача выполнить: 1 Скачивание файлов с оплатой за смс 2 Анти-личь с оплатой через смс 3 Натсройка приема оплаты через смс за скачивание файлов Виктор выполнил все отлично и в срок, кое, что подсказал, и даже не много переработал. Адекватный, трудолюбивый исполнитель. Советую
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NataliaFilia
Наталия 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Копирайт 1000 символов
Степан адекватный заказчик, поработали хорошо. По ходу работы давал необходимые комментарии, всегда на связи, оплата сразу после выполнения проекта. Надеюсь будем сотрудничать в дальнейшем. С первым отзывом ВАС, Степан, думаю что в вашей копилке их будет еще очень много и только положительных. С уважением, Наташа.
Копирайт 5000 символов, Наталья выполнила за два дня , все грамотно и быстро спасибо огромное. Конечно в дальнейшем работаем с Вами.
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