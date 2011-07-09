Парсинг

ПрочееЗавершеннет заявок292 просмотра
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Нужна собранная база фирм с сайта в виде ЭКСЕЛЬ-таблицы, это 16 тыс. фирм. (Название, регистрация, описание, контакты - на одну фирму может быть несколько полей контактов от 1 до 7)

Одно поле раздела контактов - картинка - его нужно перевести в текст.

Срок - пару недель. В ручную набирать нецелесообразно. Нужен человек, с опытом реализации похожих заказов.

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12 лет назад
Alex_11
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
25 минут назад
12 лет назад
$150
7 дней
Евгений выполнил все точно по ТЗ. Некоторые нюансы не удалось предвидеть ни мне ни исполнителю, поэтому переделка ТЗ и работы была выполнена в срок и в пределах оговоренной суммы. Остался очень доволен. Хороший специалист. Рекомендую.
Впечатления от сотрудничества отличные. Полная предоплата. В процессе решения задачи пришлось немного изменить ТЗ, заказчик всячески помогал и шел навстречу. Все рекомендую, отличный заказчик! Оценка +10!
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