Нужна собранная база фирм с сайта в виде ЭКСЕЛЬ-таблицы, это 16 тыс. фирм. (Название, регистрация, описание, контакты - на одну фирму может быть несколько полей контактов от 1 до 7)

Одно поле раздела контактов - картинка - его нужно перевести в текст.

Срок - пару недель. В ручную набирать нецелесообразно. Нужен человек, с опытом реализации похожих заказов.

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