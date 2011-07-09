Размещать коды (на сайтах) для размещения их на биржах сапе, линкфид, трастлинк. Оплата по договоренности. Cms разные, в том числе самописгые.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна собранная база фирм с сайта в виде ЭКСЕЛЬ-таблицы, это 16 тыс. фирм. (Название, регистрация, описание, контакты - на одну фирму может быть несколько полей контактов от 1 до 7)
Одно поле раздела контактов - картинка - его нужно перевести в текст.
Срок - пару недель. В ручную набирать нецелесообразно. Нужен человек, с опытом реализации похожих заказов.
Предложите стоимость.
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