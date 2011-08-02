Разработать XML Schema для стандарта

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В приложенном файле описан стандарт предоставления данных.
Для данного стандарта необходимо разработать XML Schema (XSD), который бы соответствовал стандарту.
Sсhema должна быть максимально строгой, отбрасывая заведомо недостоверные данные.
Работа будет вестись этапно:
1. Вы разрабатываете (я согласую) примеры xml для предоставления данных
2. Вы разрабатываете XSD shema, я проверяю (очевидно, что примеры должны полностью соответствовать схеме)
Эти этапы будут повторяться для каждого раздела данных.
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