Правки в htas: Движок ДЛЕ

ПрочееЗавершен2 заявки147 просмотров
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Нужно внести правки в htas, чтобы все страницы плана:

http://yandex.ru/yandsearch?text=&site=myfilmix.ru/?wkey&ras=1&site_manually=true&lr=213

Редиректили на главную.

ICQ 13328один4

12 лет назад
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
124 отзыва(-3)
Выбранный исполнитель
alex-loginov
Александр 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
12 лет назад
$5
1 день
Спасибо, быстро справились с поставленой задачей.
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