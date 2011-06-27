Правки в htas: Движок ДЛЕ

Virtuemart , требуется смена шаблона при переходе на определенную категорию товара . Каждой категории приписан свой шаблон . Как показано в примере, при переходе на категорию лето мы имеем допустим красный шаблон и ...
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Нужно внести правки в htas, чтобы все страницы плана:
http://yandex.ru/yandsearch?text=&site=myfilmix.ru/?wkey&ras=1&site_manually=true&lr=213
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