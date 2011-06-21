Установка и настройки Asterisk (2 фазы)

Virtuemart , требуется смена шаблона при переходе на определенную категорию товара . Каждой категории приписан свой шаблон . Как показано в примере, при переходе на категорию лето мы имеем допустим красный шаблон и ...
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Фаза 1:
1. Установить Астериск
2. Сконфигурировать 2 SIP транка
3. Сконфигурировать 3 SIP extension для каждого транка
4. Создать 2 hunt группы (в каждой по 3 SIP extension)
6. Создать 2 ACD (в каждой по 3 SIP extension)
7. Сконфигурировать IVR так, чтобы можно было ввести номер (либо через внешний транк, либо внутренний extension) и вызов был бы переведен (transfer).
Фаза 2: отдельные консультации с отдельной оплатой
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