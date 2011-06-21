Установка и настройки Asterisk (2 фазы)

ПрочееЗакрыт2 заявки133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Фаза 1:

1. Установить Астериск

2. Сконфигурировать 2 SIP транка

3. Сконфигурировать 3 SIP extension для каждого транка

4. Создать 2 hunt группы (в каждой по 3 SIP extension)

6. Создать 2 ACD (в каждой по 3 SIP extension)

7. Сконфигурировать IVR так, чтобы можно было ввести номер (либо через внешний транк, либо внутренний extension) и вызов был бы переведен (transfer).

Фаза 2: отдельные консультации с отдельной оплатой

12 лет назад
FlashTask
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Смена шаблона при смене категории товара

    $20

    Virtuemart , требуется смена шаблона при переходе на определенную категорию товара . Каждой категории приписан свой шаблон . Как показано в примере, при переходе на категорию лето мы имеем допустим красный шаблон и ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Парсинг

    Нужна собранная база фирм с сайта в виде ЭКСЕЛЬ-таблицы, это 16 тыс. фирм. (Название, регистрация, описание, контакты - на одну фирму может быть несколько полей контактов от 1 до 7) Одно поле раздела контактов - ...

    Прочеенет заявок
    Завершен
    12 лет назад

  • Срочно нужно собрать сервер Lineage 2 epilogue

    $100

    Сервер нужен с комьюнити..бафера ,шоп,Гк устанавите туда.(нпс эти по вашему усмотрению,какие хотите,только чтобы было с символикой сервера) Нужо тагже зарегистрировать донат по средством смс. Все вещи которые должны быть с донатом скину. Если согласны настроить ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Правки в htas: Движок ДЛЕ

    Нужно внести правки в htas, чтобы все страницы плана: http://yandex.ru/yandsearch?text=&amp;site=myfilmix.ru/?wkey&amp;ras=1&amp;site_manually=true&amp;lr=213 Редиректили на главную. ICQ 13328один4

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Настроить redmine

    Задачи: Редакторы редактируют и заносят объекты на сайте. Нужно настроить redmine для их проверки. - Задачи по дням - редактор выставляет отчет и выбирает заненсение или редакт - менеджер проверяет и выставляет проверено или на ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа для нарезки изображений.

    Для разрезки изображения на две части, по контуру, который ты сам же и выставляешь. Затем из одной и второй половинки делается пятисекундное видео. Одно с одним названием - другое с другим. Писать хоть на ...

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать XML Schema для стандарта

    $1000

    В приложенном файле описан стандарт предоставления данных. Для данного стандарта необходимо разработать XML Schema (XSD), который бы соответствовал стандарту. Sсhema должна быть максимально строгой, отбрасывая заведомо недостоверные данные. Работа будет вестись этапно: 1. Вы разрабатываете (я согласую) примеры xml ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Для специалиста по Excel

    Добрый день! Это задача для очень продвинутого специалиста по Excel. Есть файл Excel (скан прилагается). Необходимо сделать следующее: 1) Из всего массива информации программа должна выбирать и сортировать в отдельные столбцы значения, которые содержат заданное слово. 2) ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Импорт документов в 1С из внешних файлов .DBF

    Задача: Импорт документов (Накладных товара) в 1С из внешних файлов .DBF 1) Файлы *.dbf валятся автоматом в определенную папку с именем YYYYMMDDHHMMSS.DBF; 2) Внешняя обработка при запуске должна читать все файлы из указанной в настройке папке *.DBF ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад