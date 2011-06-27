Ведение бухгалтерского и налогового учета

Virtuemart , требуется смена шаблона при переходе на определенную категорию товара . Каждой категории приписан свой шаблон . Как показано в примере, при переходе на категорию лето мы имеем допустим красный шаблон и ...
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Требуются услуги внештатного бухгалтера для оказания услуг по ведению бухгалтерского учета, подготовке и сдаче налоговой декларации и т.п.
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