Упорядочить картинки (очень специфично)

Есть 252 картинки. Они разбиты на 8 кусочков. В каждом из кусочков один и тот же объект, но повёрнут под разным углом. Нужно проделать следующее:

1. Внимательно изучить картинку

2. Определить, какой из элементов в ней точно ВЕРТИКАЛЕН

3. Определить счёт этого верт.элемента (внимание! счёт - от НУЛЯ до СЕМИ! то есть если самый первый и есть вертикальный, то значит это 0)

4. К имени картинки приписываем соотв.номер, например если это была картинка:

_L5876_C745536.gif

то переименовываем её в

7_L5876_C745536.gif (потому что вертикальную позицию там корзинка занимает только в самом конце, т.е. позиция = 7)

Ещё пример, картинка:

_L5473_C676548.gif

эту картинку, надо, соотв-но, переименовать в файл:

5_L5473_C676548.gif

(все остальные цифры в имени файла ни в коем случае не трогать).

Да, работа рутинная, но не более чем на час. Образования не требует :) А вот оперативность как раз важна.

Все картинки в прикрепленном архиве.