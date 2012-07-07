Есть база рассылок, за несколько периодов. В них доставленные и не доставленные номера. ТЗ : из трех рассылок выбрать номера которые были не доставлены 2-3 раза и создать базу, только с активными ...
Регулировка компонента EXP Auto
Куплен лайсенс и компонент EXP Auto:
Всё абсолютно легально, корректировки разрешены.
Есть всего 5 пунктов, которые нужно отрегулировать.
самый сложный это добавить вертикальные колонки
в авто листинге.
Stock No:
Kilometers: Engine:
Transmission: Ext Colour:
Drivetrain: Int Colour:
Сейчас выглядит:
BMW 3 class 328i 2.8 l 111 kW
32000 km :: sedan :: rear-wheel
Остальные подробности по скайпу.
На проект полторы недели.
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