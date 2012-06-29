База соответствий автозапчастей и марок авто.

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Закрыт1 заявка160 просмотров

Приветствую!

Имеется прайс-лист запчастей. Пример - прикреплен в аттаче. Необходимо по параметру "№ Поставщика" определить к каким маркам и моделям автомобилей данная конкретная запчасть подходит/относится.

Так возможно, насколько я понимаю, имея специальные базы. Вот мне нужна выборка по таким базам.

13 лет назад
Carpartoz
Гацалов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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