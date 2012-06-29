Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется специалист по OpenWrt или подобной ОС. Нужно собрать прошивку согласно ТЗ (ТЗ будет озвучено исполнителю) Могу только сказать, что практически все компоненты ...
База соответствий автозапчастей и марок авто.
Приветствую!
Имеется прайс-лист запчастей. Пример - прикреплен в аттаче. Необходимо по параметру "№ Поставщика" определить к каким маркам и моделям автомобилей данная конкретная запчасть подходит/относится.
Так возможно, насколько я понимаю, имея специальные базы. Вот мне нужна выборка по таким базам.
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