Создать программную оболочку для GSM устройства управляемого AT командами, устройство работает через программу Hyper Terminal. За пример програмно оболочки можно взять программу Utel manager
Найти фото
Здравствуйте. Заказчику к сожалению нужна была именно та картинка
Есть подобное задание, попроще
Надо найти фотографию берег пляжа типа этой http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?searchterm=beach&search_group=&lang=en&search_source=search_form#id=69311701
НО ракурс съёмки должен быть выше как буд то фотографируют с 10 метрового эскалатора. Во ракурс http://s017.radikal.ru/i441/1206/99/827d98b89c9f.jpg
Должен быть день , желательно пена вода и печок. Небо и горизонт не обязательно что бы были видны
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо разработать дизайн групп для контакта и facebook В приложении ТЗ. Срок до пятницы. Все вопросы в личку.Закрыт13 лет назад
- $50
Добрый день Нужна помощь в переносе справочников, из 7.7 Комплексная в 8.2 Управление торговлей. Чтобы штрих-коды и цены номенклатуры тоже переносились. Нужно сделать до пятницы (29.06.12). Комплексная 7.70.512. УТ 10.3.18.3 (чистая). Конфигурации ...Закрыт13 лет назад
нужно конвертировать пдф файлы в повер поинт для возможности редактировать. 5 штук.Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть работающий проект, нужно на него поставить новый шаблон (шаблон бесплатный), прописать вывод новостей, прописать меню, категории, установить необходимые модули, рекламу (точнее убираем старый шаблон, ставим новый и после наводим марафет на проекте) и все. ...Закрыт13 лет назад
Мне для аспирантуры необходимо кое что изменить или добавить в программе все исходные коды есть! как выглядеть должна программа тоже есть! я не могу разобраться в самом процессе расчета программы! что откуда "вытекает"! нужен программист ...Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
доброе время суток нужно доделать программу на Java добавить Tread pool, notify - wait, try - catch, запись в бинарный файл а также улучшить функционал.Закрыт13 лет назад
Требуется подабавлять фотографии и ценники товаров. Вставить формочку сбора контактов – имя и email. Стучать в ICQ: 3922352 либо в Skype: insight.1Закрыт13 лет назад
Необходимо написать авто бот для сбора ресурсов в браузерной игре http://s1.jugger.mail.ru/. Программа должна распознавать количество рессурса доступного для сбора, выбирать нужную тактику сбора согласно рекомендуемой атмосфера сбора ( спокойная,хитрая, агрессивная) .программа должна ...Закрыт13 лет назад
Есть интернет-магазин, в котором каждая категория товаров отсортирована по брендам. Нужно добавить еще одну сортировку по тех. параметрам (сами параметры я буду называть для каждой категории отдельно). Магазин работает на Zen Cart. Нужен человек, который ...Закрыт13 лет назад