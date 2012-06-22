Найти фото

Здравствуйте. Заказчику к сожалению нужна была именно та картинка

Есть подобное задание, попроще

Надо найти фотографию берег пляжа типа этой http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?searchterm=beach&search_group=&lang=en&search_source=search_form#id=69311701

НО ракурс съёмки должен быть выше как буд то фотографируют с 10 метрового эскалатора. Во ракурс http://s017.radikal.ru/i441/1206/99/827d98b89c9f.jpg

Должен быть день , желательно пена вода и печок. Небо и горизонт не обязательно что бы были видны