Здравствуйте. Заказчику к сожалению нужна была именно та картинка Есть подобное задание, попроще Надо найти фотографию берег пляжа типа этой http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?searchterm=beach&search_group=&lang=en&search_source=search_form#id=69311701 НО ракурс съёмки должен быть выше как буд то фотографируют с ...