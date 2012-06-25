Доброго времени суток. Имеется прайс лист в формате CSV(XLS). Его нужно сконвертировать в YML по особому описанию. Примеры CSV и YML прикладываю к проекту.
Расписать в ворде
Подробно расписать в ворде как создавался проект (закрепленный файл). Программный лист создания также указывать.
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