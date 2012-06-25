Расписать в ворде

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Закрытнет заявок168 просмотров

Подробно расписать в ворде как создавался проект (закрепленный файл). Программный лист создания также указывать.

13 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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