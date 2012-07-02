Требуется отладка сайта на MODx

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Завершен1 заявка107 просмотров

После переноса на другой хост сайта www.pion.pro не работает страница Фотогаллеря (не показываются фотки) и не работают ссылки с баннеров слева (не "нажимаются"). Кто может отладить эти два момента?

MODX
13 лет назад
Moscow-Russia
Максим 
56 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Молодец! Реанимировал "убитый" сайт и админку к нему, написанные на MODx - под новый сервер. Как и заявлял - за 1 сутки. Чуствуется опыт и мастерство. Спасибо! С удовольствием обращусь при необходимости... ;)
Отлично поработали с Максимом. Человек всегда на связи, всячески помогал во время работы. Всегда приятно работать с такими людьми. От меня 10 баллов.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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