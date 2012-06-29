Собрать OpenWrt или подобную прошивку, согласно ТЗ

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Требуется специалист по OpenWrt или подобной ОС.

Нужно собрать прошивку согласно ТЗ (ТЗ будет озвучено исполнителю)

Могу только сказать, что практически все компоненты бесплатны и доступны, сам собрать не могу опыта нет.

Еще нужно будет изменить веб-интерфейс, согласно того же ТЗ.

Сборка нужна предположительно для роутера TP-LINK, т.к. по моему в нем идеальное сочетание цена/качество, но при необходимости роутер можно будет взять другой.

Называйте ориентировочные сроки и стоимость.