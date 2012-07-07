Программа должна отслеживать ход аукционов на 1 странице в сети Интернет и представлять соответствующую информацию в виде, удобном для статистической обработки. Размер оплаты 8000 руб. (обсуждается).
Обновления 1С-Предприятие
Нам необходимо получать периодические обновления 1С-Предприятие 7.7 (релиз+отчётность).
Есть умельцы?
Цена договорная.
Выбранный исполнитель
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