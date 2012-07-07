Обновления 1С-Предприятие

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Закрыт1 заявка71 просмотр

Нам необходимо получать периодические обновления 1С-Предприятие 7.7 (релиз+отчётность).

Есть умельцы?

Цена договорная.

13 лет назад
the_serial
Артём 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

androidsu25
Алексей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

androidsu25
Алексей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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