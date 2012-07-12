Редактировать сайт на вордпресс

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Завершен1 заявка136 просмотров

Нужно немного подредактировать сайт на вордпрессе (сайт аналогичен e-stations.ru)

Работа над отображением превьюшек товаров и т.п.

Часа на 2-3 для тех владеет вордпрессом.

Пишите за сколько примерно готовы взяться

WordPress
13 лет назад
PetrovP
Павел 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

vlad-torch
Владислав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
46 отзывов
13 лет назад
$25
1 день
Все сделал быстро и четко по тз. Работой доволен

Заявки фрилансеров

vlad-torch
Владислав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
46 отзывов
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