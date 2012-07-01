Разработка форума

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Закрыт1 заявка102 просмотра

1. Выбор и установка системы управления.

В данный момент рассматривается два варианта для реализации: vBulletin и phpbb3. Необходимо выбрать одну из систем или предложить свой вариант. После выбора требуется установка и настройка выбранной системы.

2. Перенос базы форума

Старая версия форума установлена на Joomla компоненте форума - «KUNENA» Необходимо перенести текущую версию базу сообщений и тем в будущий новый движок.

3. Верстка шаблона.

Необходимо сверстать шаблон будущего шаблона согласно файла согласованному дизайну.

4. Внедрение необходимых сервисов и настроек.

В новой системе управления форумом необходимо реализовать следующие сервисы:

o Рекламное место под баннер в постах пользователя.

o Реферальная система.

Примечание: форум совсем новый (около 200 сообщений), без посетителей.

Joomla
13 лет назад
luolga
Ольга 
44 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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