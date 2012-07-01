Здравствуйте, нужно, перевести прайс из PDF в Excel 1 лист, с дальнейшей редакцией Excel, и прописать формулы для редактирования цен в зависимость от изменения цен у поставщика
Разработка форума
1. Выбор и установка системы управления.
В данный момент рассматривается два варианта для реализации: vBulletin и phpbb3. Необходимо выбрать одну из систем или предложить свой вариант. После выбора требуется установка и настройка выбранной системы.
2. Перенос базы форума
Старая версия форума установлена на Joomla компоненте форума - «KUNENA» Необходимо перенести текущую версию базу сообщений и тем в будущий новый движок.
3. Верстка шаблона.
Необходимо сверстать шаблон будущего шаблона согласно файла согласованному дизайну.
4. Внедрение необходимых сервисов и настроек.
В новой системе управления форумом необходимо реализовать следующие сервисы:
o Рекламное место под баннер в постах пользователя.
o Реферальная система.
Примечание: форум совсем новый (около 200 сообщений), без посетителей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $12Прочее1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Приветствую! Имеется прайс-лист запчастей. Пример - прикреплен в аттаче. Необходимо по параметру "№ Поставщика" определить к каким маркам и моделям автомобилей данная конкретная запчасть подходит/относится. Так возможно, насколько я понимаю, имея ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется специалист по OpenWrt или подобной ОС. Нужно собрать прошивку согласно ТЗ (ТЗ будет озвучено исполнителю) Могу только сказать, что практически все компоненты ...Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходим каталог подбора фаркопов Aragon, BOSAL, Thule-BRINK, Westfalia в виде exel.Закрыт13 лет назад
http://www.alezi.info/colors.html создать подобное приложение с большим окошком на нашем сайте. Ссылка на наш сайт http://vega-line.ru.Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
После переноса на другой хост сайта www.pion.pro не работает страница Фотогаллеря (не показываются фотки) и не работают ссылки с баннеров слева (не "нажимаются"). Кто может отладить эти два момента?Завершен13 лет назад
Исправить ошибку выгрузки на сайт (появилась после модификации конфы)Закрыт13 лет назад
Подробно расписать в ворде как создавался проект (закрепленный файл). Программный лист создания также указывать.Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Доброго времени суток. Имеется прайс лист в формате CSV(XLS). Его нужно сконвертировать в YML по особому описанию. Примеры CSV и YML прикладываю к проекту.Завершен13 лет назад
Помогите расставить все по местам: Есть домовладение, отдельная кухня, др.постройки, кусок пустой земли, нужно расставить по местам будущие постройки так, чтоб одно не мешало другому в дальнейшем, т.к. планируется постройка нового дома ...Завершен13 лет назад