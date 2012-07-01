Подключение шагового двигателя

необходимо проконсультировать по подключению шагового двигателя к компьютеру с управлением на Си, C# или С++. В интернете много схем по этой теме, например L298N+L297, шаговые двигатели конечно же разной мощности, мне нужно объяснение, какие комплектующие покупать, как собирать и какие характеристики комплектующих должны быть, кроме того, простейший листинг программы по управлению ШД с комментариями. Срок пока не ограничен, цена ваша..