Создание toolbar

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт2 заявки153 просмотра

Необходимо создать тулбары для Firefox, IE и Опера.

Рассмотрю ценовые предложения как за комплект, так и для каждого браузера в отдельности.

15 лет назад
kobsev
49 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настройка .htaccess

    3 языка на сайте. Русский-по умолчанию. Нужно привести ссылки к следующему виду http://site.com/razdel?lang=ua к http://site.com/razdel-ua http://site.com/razdel/razdel.html?lang=en к http://site.com/razdel/razdel-ua.html http://site.com/razdel2?lang=ru просто к http://site.com/razdel2 При этом остальные передаваемые ...

    PHP
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание игры Pao Pao на Visual Basic

    Полагаю всем известна игра PAO PAO. Необходимо написать на Visual Basic 6.0 или Visual Basic.NET (желательно) функцию рисования ломанной линии между одинаковыми картинками (с изгибом не более 2-х раз). Игру можно ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Таблицы в файле XLS приветсти в порядок

    Файл пример, прикреплен. Вообщем есть большой файл с информацией и очень много мелких проблем, которые мешают его нормально импортировать в базу. пример того что есть и что надо сделать: ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поиск URL на странице с последующим открыванием их

    Поиск URL на странице с последующим открыванием их в браузере. Программа которая могла бы на странице(сайте) получать все урлы с определенным совпадением символов, к примеру: Есть гипперссылки на ...

    Прочее11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна программа.

    После запуска программы должно открыться окно для ввода логина и пароля. После нажатия на кнопку Ок должно вывестись на екран некоторое сообщение. Кто сможет сделать пишите ! ICQ 593 390 896

    Прочее10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Настройки на форуме

    $50

    Нужен программист решить настройки на форуме обращаемся по аське 848148 или в личку пмшем!!

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подгрузить прайс на virtuemart

    Kiamsk.ru Нужно чтобы категории были как в прайсе Марка Производитель Артикул Наименование Модель Цена закупки Кол-во Срок доставки Поставщик Цена ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка сайта

    $100

    В сайт на самодельной системе управления контентом необходимо внести изменения. Поправить форму регистрации на сайте и подтверждения e-mail. А так же другие подобные поправки, сроки и бюджет важны.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад