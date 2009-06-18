Требуется вставить каталог в сайт и фильтры каталог предоставлю 160 неполных стр, Через программу Администрирование Django.рассматриваться соискатели только с Москвы и области. Нужно вставить за 1 день
Антиспам поставить на сайт
http://www.getevent.ru/catalog/company/39 спамят кментарий ,надо чтобы прежде чем коммент появился на сайте, его промодерил админ в адимнке починить капчю
Сайт самописанный на фреймворке limb
Выбранный исполнитель
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