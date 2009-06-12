Добрый день! Требуется придумать название и соответственно домен В ЗОНЕ .RU для автомобильного портала (МОЖНО СЛОВОСОЧИТАНИЕ, НО ЛУЧШЕ ЧТО НИТЬ КОРОТЕНЬКОЕ). Портала пока еще нет, он планируется быть рекламно информационным связанным с автомобильными ...
Поменять цвета на социалке
Нужно сменить цвета на социалке. Движок енгле 3.35
писать сюда
выберу кто дешевле
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Прочее1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Есть сайт Podves.ru надо его разместить на Яндекс-маркетеПрочее7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужен помошник который разбирается в DLE(подредактировать один сайт), и который может поставить на сайт хостинг, прикртить смс билиг и тд...Прочее6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $35
Нужно собрать прайс лист с сайта http://fsmotors.ru/catalog/13/ по моделям Freelander Discovery Range Rover Sport Range Rover По модели Defender прайс лист собран. Нужно продолжить список. ...Прочее1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Тексты песен, минусовки (фонограммы без голоса артиста. НЕ караоке). Адрес сайта www.fonos.ruПрочее1 исполнительЗавершен16 лет назад
Добрый день. Нужно подобрать 2-3 шаблона по авто тематике к сайту www.japan-auto.com.ua Сайд сделан на joomla 1.0 Нужно так называемые резиновые шаблоны.. И чтобы структура сайта (то есть блоки) не поменялось.Прочее5 заявокЗакрыт16 лет назад
Добавление на сайт онлайн формы аськи Пример такой формы - http://www.solventprinter.com.cn/ - справа с возможностью закрыть и перетащить в любое место на сайте самим пользователем.Прочее5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1600
Создание группы вконтакте и привлечение участников. Требуется: 1. Создание Групп вконтакте. При создании структуры используются материалы сайта-источника, адаптированные. Создание группы производится на новую ...Прочее7 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно 50 проектов для Allsubmitter в каждом 100 названий,100 описаний кратких и 100 полных под каждый отдельное мыло на яндексе.От меня только УРЛ остальное от вас.Сроки 5-6 дней. Сообщения в ICQ,PM будут игнорироваться.Прочее4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Имеется mediawiki, готовый дизайн и верстка. Mediawiki работает на данном скине (skin): http://paulgu.com/wiki/Drop_Down_Menu_Series Необходимо данный скин связать с предоставленным дизайном и версткой. Для знающего работу человека труда не составит. ...Прочее1 заявкаЗакрыт16 лет назад