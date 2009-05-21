Задача: провести юзабилити-аудит сайта. ОПЫТ РАБОТЫ обязателен!. Образцы работ, сроки и стоимость присылайте, пожалуйста, в письме на указанный электронный адрес. Территориально - Санкт-Петербург.
Привязка готового дизайна и верстки к mediawiki.
Имеется mediawiki, готовый дизайн и верстка. Mediawiki работает на данном скине (skin): http://paulgu.com/wiki/Drop_Down_Menu_Series
Необходимо данный скин связать с предоставленным дизайном и версткой.
Для знающего работу человека труда не составит.
Спасибо.
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