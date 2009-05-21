Создание сайтов на Wordpres и DLE.

Требуется сборщик сателлитово на Wordpres и DLE

Суть работы:

Собирать сателлиты на wordpress, устанавливать их на хостинг, загонять в сапу, рерайтить при необходимости текст, поиск картинок на сателлиты, при необходимости установка их на хостинг заказчика.

также есть сайты на дле, нужно их доводить до ума в таком плане: ежедневно постить по 3 новости, убрать левые ссылки, добавить необходимые плагины, сменить дизы, итд...

8 часовой рабочий день.

Выходные - свободен.

Требование: знание движка wordpress, DLE, работа с isp панелью, разбираться в paint net или фотошоп.ну и банально уметь собирать сателлиты.

Оплата 300$ ежемесячно.

Для связи: ICQ: 3777-177