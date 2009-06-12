Добавить код на сайт

Вячеслав выполнил всю работу быстро и качественно. После этого ему было предложено сделать небольшие изменения на сайт. Это также было сделано быстро и отлично. Рекомендую Вячеслава, так как доволен его работой и планирую продолжить работу с ним в дальнейшем, в т.ч. и на более крупных проектах.