Добавить код на сайт

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Завершен12 заявок270 просмотров

Нужно добавить код Яндекс. Метрика (http://help.yandex.ru/direct/?id=990437) и код Google Analytics (http://www.google.com/analytics/ru-RU/) на сайт www.vintage.ua

Указывайте вашу стоимость работы и сроки.

Вопросы можно задать сюда [email protected] (Александр)

16 лет назад
vintage
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Varshevsky
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Вячеслав выполнил всю работу быстро и качественно. После этого ему было предложено сделать небольшие изменения на сайт. Это также было сделано быстро и отлично. Рекомендую Вячеслава, так как доволен его работой и планирую продолжить работу с ним в дальнейшем, в т.ч. и на более крупных проектах.
Очень хорошие впечатления от работы. Четко знает, что хочет. Готов к дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Varshevsky
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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