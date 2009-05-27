Создание группы вконтакте и привлечение участников

$1600
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт7 заявок437 просмотров

Создание группы вконтакте и привлечение участников.

Требуется:

1. Создание Групп вконтакте.

При создании структуры используются материалы сайта-источника, адаптированные.

Создание группы производится на новую учётку.

Все логины-пароли от учётки и группы передаются по факту оплаты.

2. Привлечение в группы участников с таргетингом: московский регион, от 22 лет.

3. Дополнительно, к каждому проекту нужно публиковать объявления в соответствующих рубриках объявлений. В т.ч. платные таргетинговые, которые появляются слева.

Объём работы:

- групп 5.

- участников в мес., новых от 2 000 до 10 000 в каждую. Рост должен быть плавный, постоянный.

- количество новых объявлений в соотв. разделы на группу от 30 до 100.

- количество републикаций объявлений по графику: 2 републикации в день, 30 дней в мес.

Общий объём републикаций (ручные мероприятия) рассчитать не сложно: 5 групп * 100 объявлений * 30 дней * 2 раза в день = порядка 30 000 ручных манипулиций по репостингу.

- создание платных, рекламных, таргетинговых объявлений до 50 в мес.

Пример моей группы:

vkontakte.ru/club9769853 ..

Цель работы:

- повысить клиентский трафик в условиях кризиса.

- привлечь потенциальную аудиторию за счёт друзей друзей.

- проведение рекламных кампаний в соотв. рубриках. Републикация поднимает объявление вверх рубрики. А таргетинговые платные объявления будут показываться целевой аудитории.

Прошу ответить бюджетом на каждую позицию, за еденицу выполненной работы и объём, который можете выполнить.

Ответы жду в тендере.

Прошу не писать в личку, аську и скайп, не звонить.

Я сам свяжусь.

Не информативные предложения не рассматриваю.

16 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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