Задача: провести юзабилити-аудит сайта. ОПЫТ РАБОТЫ обязателен!. Образцы работ, сроки и стоимость присылайте, пожалуйста, в письме на указанный электронный адрес. Территориально - Санкт-Петербург.
Создание группы вконтакте и привлечение участников
Создание группы вконтакте и привлечение участников.
Требуется:
1. Создание Групп вконтакте.
При создании структуры используются материалы сайта-источника, адаптированные.
Создание группы производится на новую учётку.
Все логины-пароли от учётки и группы передаются по факту оплаты.
2. Привлечение в группы участников с таргетингом: московский регион, от 22 лет.
3. Дополнительно, к каждому проекту нужно публиковать объявления в соответствующих рубриках объявлений. В т.ч. платные таргетинговые, которые появляются слева.
Объём работы:
- групп 5.
- участников в мес., новых от 2 000 до 10 000 в каждую. Рост должен быть плавный, постоянный.
- количество новых объявлений в соотв. разделы на группу от 30 до 100.
- количество републикаций объявлений по графику: 2 републикации в день, 30 дней в мес.
Общий объём републикаций (ручные мероприятия) рассчитать не сложно: 5 групп * 100 объявлений * 30 дней * 2 раза в день = порядка 30 000 ручных манипулиций по репостингу.
- создание платных, рекламных, таргетинговых объявлений до 50 в мес.
Пример моей группы:
Цель работы:
- повысить клиентский трафик в условиях кризиса.
- привлечь потенциальную аудиторию за счёт друзей друзей.
- проведение рекламных кампаний в соотв. рубриках. Републикация поднимает объявление вверх рубрики. А таргетинговые платные объявления будут показываться целевой аудитории.
Прошу ответить бюджетом на каждую позицию, за еденицу выполненной работы и объём, который можете выполнить.
Ответы жду в тендере.
Прошу не писать в личку, аську и скайп, не звонить.
Я сам свяжусь.
Не информативные предложения не рассматриваю.
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