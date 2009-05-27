Проекты под Allsubmitter

Нужно 50 проектов для Allsubmitter в каждом 100 названий,100 описаний кратких и 100 полных под каждый отдельное мыло на яндексе.От меня только УРЛ остальное от вас.Сроки 5-6 дней. Сообщения в ICQ,PM будут игнорироваться.