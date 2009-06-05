Тексты песен, минусовки (фонограммы без голоса артиста. НЕ караоке). Адрес сайта www.fonos.ru
Собрать прайс в EXCEL с сайта + картинки
Нужно собрать прайс лист с сайта http://fsmotors.ru/catalog/13/
по моделям
Freelander
Discovery
Range Rover Sport
Range Rover
По модели Defender прайс лист собран. Нужно продолжить список.
у всех моделей оставшихся - по 7 категорий, в каждой 5-40 где то товаров.
Работа чисто механическая, если в описании поля нет нужного - то просто оставить пустое место нужно.
Нужно сделать до 12 утра 15.06.
Прайс прилагаю, который нужно дополнять. По поводу цены пишите свои предложения, важно чтобы было выполнено в срок. Т.е. грубо говоря за ночь.
Обозначения категорий для прайс листа -
Багажники-прицепы bp
Диски и резина dr
Интерьер int
Тюнинг tun
Экстерьер eks
Мультимедия multi
Расходники ras
Картинки нумеровать и сохранять по порядку просто цифрами. Последняя 85.jpg
От вас прайс лист в екселе и папка с картинками должна быть.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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