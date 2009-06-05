Собрать прайс в EXCEL с сайта + картинки

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт8 заявок334 просмотра

Нужно собрать прайс лист с сайта http://fsmotors.ru/catalog/13/

по моделям

Freelander

Discovery

Range Rover Sport

Range Rover

По модели Defender прайс лист собран. Нужно продолжить список.

у всех моделей оставшихся - по 7 категорий, в каждой 5-40 где то товаров.

Работа чисто механическая, если в описании поля нет нужного - то просто оставить пустое место нужно.

Нужно сделать до 12 утра 15.06.

Прайс прилагаю, который нужно дополнять. По поводу цены пишите свои предложения, важно чтобы было выполнено в срок. Т.е. грубо говоря за ночь.

Обозначения категорий для прайс листа -

Багажники-прицепы bp

Диски и резина dr

Интерьер int

Тюнинг tun

Экстерьер eks

Мультимедия multi

Расходники ras

Картинки нумеровать и сохранять по порядку просто цифрами. Последняя 85.jpg

От вас прайс лист в екселе и папка с картинками должна быть.

16 лет назад
nodoctype
M 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

luxury
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
16 лет назад
$35
1 день
Кидалово, работа не сделана, предоплата в размере 50% до сих пор не вернулась.
Человек неадекватен. Работа была сделана в оговоренный срок, заказчик не появился во время предложив работу сдать вечером. Вечером по причине недоступности интернета я не смог показать сделанную работу, уведомив что ночь все скину на почту. На что человек начал материться угрожать, повествовать какой он крутой, на самом деле думаю что это маленький прыщавый мальчик. Не советую с ним сотрудничать ни при каких обстоятельствах.

Заявки фрилансеров

luxury
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
16 лет назад

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