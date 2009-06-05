Собрать прайс в EXCEL с сайта + картинки

Нужно собрать прайс лист с сайта http://fsmotors.ru/catalog/13/

по моделям

Freelander

Discovery

Range Rover Sport

Range Rover

По модели Defender прайс лист собран. Нужно продолжить список.

у всех моделей оставшихся - по 7 категорий, в каждой 5-40 где то товаров.

Работа чисто механическая, если в описании поля нет нужного - то просто оставить пустое место нужно.

Нужно сделать до 12 утра 15.06.

Прайс прилагаю, который нужно дополнять. По поводу цены пишите свои предложения, важно чтобы было выполнено в срок. Т.е. грубо говоря за ночь.

Обозначения категорий для прайс листа -

Багажники-прицепы bp

Диски и резина dr

Интерьер int

Тюнинг tun

Экстерьер eks

Мультимедия multi

Расходники ras

Картинки нумеровать и сохранять по порядку просто цифрами. Последняя 85.jpg

От вас прайс лист в екселе и папка с картинками должна быть.