Подобрать шаблоны.

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Закрыт5 заявок159 просмотров

Добрый день.

Нужно подобрать 2-3 шаблона по авто тематике к сайту www.japan-auto.com.ua

Сайд сделан на joomla 1.0

Нужно так называемые резиновые шаблоны..

И чтобы структура сайта (то есть блоки) не поменялось.

Joomla
16 лет назад
rotkiv
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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