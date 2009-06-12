Добрый день. Нужно подобрать 2-3 шаблона по авто тематике к сайту www.japan-auto.com.ua Сайд сделан на joomla 1.0 Нужно так называемые резиновые шаблоны.. И чтобы структура сайта (то есть блоки) не поменялось.
Ключ. слова для сайта муз.тематики
Тексты песен, минусовки (фонограммы без голоса артиста. НЕ караоке).
Адрес сайта www.fonos.ru
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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