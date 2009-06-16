Придумать название и домен в зоне .ru для портала.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен18 заявок661 просмотр
#1$

Добрый день!

Требуется придумать название и соответственно домен В ЗОНЕ .RU для автомобильного портала (МОЖНО СЛОВОСОЧИТАНИЕ, НО ЛУЧШЕ ЧТО НИТЬ КОРОТЕНЬКОЕ).

Портала пока еще нет, он планируется быть рекламно информационным связанным с автомобильными запчастями и услугами автосервисов. Что то на подобие zenitka.ru

С меня отзыв и разумная плата.

Оставляйте свои варианты тут

Заранее благодарен.

16 лет назад
Andreyka1984
Викторович 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
46 отзывов(-4)

Победитель конкурса

Terra-bit
Дан 
44 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
Елена отлично справилась с поставленной задачей, предложила столько вариантов, что я даже растерялся в выборе из ее списка лучшего домена, потому-что все хороши. Большое спасибо, рекомендую.
Очень довольна сотрудничеством! Спасибо за конкурс!

Заявки фрилансеров

Terra-bit
Дан 
44 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад

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