Придумать название и домен в зоне .ru для портала.

# 1 — $

Добрый день!

Требуется придумать название и соответственно домен В ЗОНЕ .RU для автомобильного портала (МОЖНО СЛОВОСОЧИТАНИЕ, НО ЛУЧШЕ ЧТО НИТЬ КОРОТЕНЬКОЕ).

Портала пока еще нет, он планируется быть рекламно информационным связанным с автомобильными запчастями и услугами автосервисов. Что то на подобие zenitka.ru

С меня отзыв и разумная плата.

Оставляйте свои варианты тут

Заранее благодарен.