Необходимо исправить на блоге http://www.italianna.ru заголовок в ответе сервера на стандартный.

Без всякой видимой причины больше месяца назад новые статьи блога перестали добавляться в addurl Яндекса.

Ответ Вебмастера: "Страницы не добавляются в форму addurl из-за того, что в ответе сервера содержится нестандартный заголовок "Content-Encoding: none". Обратитесь к администратору хостинга для исправления заголовка в ответе сервера на стандартный"

Ответ хостинга: ошибка на блоге, хостинг ни при чем.

Ответ сервера такого вида:

Connection: keep-alive

X-Powered-By: PHP/5.2.17

X-Pingback: http://www.italianna.ru/xmlrpc.php

Content-Encoding: none

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