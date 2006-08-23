Content_encoding: none

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Закрытнет заявок132 просмотра

Необходимо исправить на блоге http://www.italianna.ru заголовок в ответе сервера на стандартный.

Без всякой видимой причины больше месяца назад новые статьи блога перестали добавляться в addurl Яндекса.

Ответ Вебмастера: "Страницы не добавляются в форму addurl из-за того, что в ответе сервера содержится нестандартный заголовок "Content-Encoding: none". Обратитесь к администратору хостинга для исправления заголовка в ответе сервера на стандартный"

Ответ хостинга: ошибка на блоге, хостинг ни при чем.

Ответ сервера такого вида:

Connection: keep-alive

X-Powered-By: PHP/5.2.17

X-Pingback: http://www.italianna.ru/xmlrpc.php

Content-Encoding: none

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PHPWordPress
13 лет назад
Tatianamas
Татьяна 
66 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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