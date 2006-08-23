Приветствую. Нужно зарегистрироват ьсайт по каталом и/или пронать по блогам и т.д. для набора ссылок индексируемых. (Если есть другие варианты или советы - слушаю). Для чего - нужно поднять тиц/пр хотя ...
Content_encoding: none
Необходимо исправить на блоге http://www.italianna.ru заголовок в ответе сервера на стандартный.
Без всякой видимой причины больше месяца назад новые статьи блога перестали добавляться в addurl Яндекса.
Ответ Вебмастера: "Страницы не добавляются в форму addurl из-за того, что в ответе сервера содержится нестандартный заголовок "Content-Encoding: none". Обратитесь к администратору хостинга для исправления заголовка в ответе сервера на стандартный"
Ответ хостинга: ошибка на блоге, хостинг ни при чем.
Ответ сервера такого вида:
Connection: keep-alive
X-Powered-By: PHP/5.2.17
X-Pingback: http://www.italianna.ru/xmlrpc.php
Content-Encoding: none
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