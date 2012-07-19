Нужен подбор трафиковых высоко-частотных запросов

Требуется подобрать несколько трафиковых высоко-частотных запросов, для последующего написания под них статей. Тематика компьютеры, ноутбуки, железо, программное обеспечение, вирусы, антивирусы и тому подобное.

Все это нужно для увеличения трафика на сайте с тематикой компьютеры.