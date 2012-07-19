Требуется подобрать несколько трафиковых высоко-частотных запросов, для последующего написания под них статей. Тематика компьютеры, ноутбуки, железо, программное обеспечение, вирусы, антивирусы и тому подобное. Все это нужно для увеличения трафика на сайте с тематикой компьютеры.
Зарегистрировать по каталогам сайт. Набрать ссылок
Приветствую.
Нужно зарегистрироват ьсайт по каталом и/или пронать по блогам и т.д. для набора ссылок индексируемых. (Если есть другие варианты или советы - слушаю).
Для чего - нужно поднять тиц/пр хотя б немного.
Количество сайтов - 2 (в дальнейшем, возможно, будут еще).
Цен не заламливайте слишком и пишите что именно будет сделано (кол-во каталогом, блогов, форумов и т.д. / И качественные характеристики от прогона (примерные, усредненные).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $70
Добрый день! Нужно полностью переработать сайт: предложить и поменять цветовую схему, поменять некоторые графические элементы, сделать новый логотип (на базе старого), сделать баннер (flash или gif), и полный рерайт текстов (либо найду отдельного человека ...Прочее2 исполнителяЗавершен13 лет назад
День добрый. вот сайт avtonrj.ru - он на вордпрессе, необходимо "разбавить" его какимито удобными и полезными элементами для пользователей. От вас: цена, сроки и примерно что можете сделать от меня - деньги, все просто:)Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Требуется исполнитель который разместит по украинским доскам объявлений нужный текст в базе порядка 600 досокПрочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Настройка сайта по категориям, разделам, чистка от старых демо-статей и прочего. Переименование разделов, рубрик и прочего. Настройка модулей сайта. Сайт должен соответствовать экономическому и финансовому порталу и быть готовым для добавления материалов контент-менеджером. ...Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Каталог и интернет магазин з/ч для легковых автоПрочее4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Перетянули дизайн и обновили сайт до версии 1,7, в результате отломилось несколько фич. Куски старой вёрстки каким-то чудом перемешались с новой. Надо всё поставить на место, или сделать лучше чем было. Сайт тут: www.weedy.be, старая ...Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Также надо будет настроить сайтПрочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Надо поставить трекер на VDS и настроить сайтПрочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад