Зарегистрировать по каталогам сайт. Набрать ссылок

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Закрыт1 заявка150 просмотров

Приветствую.

Нужно зарегистрироват ьсайт по каталом и/или пронать по блогам и т.д. для набора ссылок индексируемых. (Если есть другие варианты или советы - слушаю).

Для чего - нужно поднять тиц/пр хотя б немного.

Количество сайтов - 2 (в дальнейшем, возможно, будут еще).

Цен не заламливайте слишком и пишите что именно будет сделано (кол-во каталогом, блогов, форумов и т.д. / И качественные характеристики от прогона (примерные, усредненные).

13 лет назад
Fed_net
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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